Gençlerbirliği son dakikalarda üç puanı aldı

Trendyol 1. Ligin 11. haftasında Gençlerbirliği, evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi ekip Gençlerbirliği, sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 57'de Sinan Osmanoğlu, 90+3'te Metehan Mimaroğlu attı. İstanbulspor'un tek golünü ise 26'da Emir Kaan Gültekin kaydetti.



Gençlerbirliği, bu maçın ardından puanını 15 yaptı. İstanbulspor ise 13 puanda kaldı.



Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, Adanaspor'u konuk edecek.

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kadir Beyaz, Hasan Erdoğan



Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Oğuzhan Berber (Dk. 46 Metehan Mimaroğlu), Mikail Okyar, Etebo, Amilton (Dk. 90+5 Fıratcan Üzüm), Ensar Kemaloğlu (Dk. 85 Samed Onur), Mete Kaan Demir (Dk. 46 Çağrı Fedai), Djitte (Dk. 77 Yatabare)



Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Ologo, Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar (Dk. 90+3 Fatih Tultak), Vorobjovas, Muammer Sarıkaya (Dk. 79 Loshaj), Diarra (Dk. 90+3 Kubilay Sönmez), Kerem Şen (Dk. 79 Abdullah Dijlan Aydın), Sambissa (71 Jackson), Emir Kaan Gültekin



Sarı kartlar: Dk. 25 Zuzek, Dk. 38 Sinan Osmanoğlu, Dk. 42 Alperen Babacan, Dk. 77 Amilton (Gençlerbirliği), Dk. 42 Diarra, Dk. 75 Kerem Şen, Dk. 90+3 Abdullah Dijlan Aydın (Uğur Okulları İstanbulspor)