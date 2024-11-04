Gençlerbirliği son dakikalarda üç puanı aldı

Trendyol 1. Ligin 11. haftasında Gençlerbirliği, evinde İstanbulspor ile 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gençlerbirliği son dakikalarda üç puanı aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2024 22:01
Son güncelleme 04 Kasım 2024 22:30
Trendyol 1. Ligin 11. haftasında Gençlerbirliği, evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi ekip Gençlerbirliği, sahadan 2-1 galip ayrıldı.     

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 57'de Sinan Osmanoğlu, 90+3'te Metehan Mimaroğlu attı. İstanbulspor'un tek golünü ise 26'da Emir Kaan Gültekin kaydetti.

Gençlerbirliği, bu maçın ardından puanını 15 yaptı. İstanbulspor ise 13 puanda kaldı.

Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, Adanaspor'u konuk edecek.
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kadir Beyaz, Hasan Erdoğan

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Oğuzhan Berber (Dk. 46 Metehan Mimaroğlu), Mikail Okyar, Etebo, Amilton (Dk. 90+5 Fıratcan Üzüm), Ensar Kemaloğlu (Dk. 85 Samed Onur), Mete Kaan Demir (Dk. 46 Çağrı Fedai), Djitte (Dk. 77 Yatabare)

Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Ologo, Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar (Dk. 90+3 Fatih Tultak), Vorobjovas, Muammer Sarıkaya (Dk. 79 Loshaj), Diarra (Dk. 90+3 Kubilay Sönmez), Kerem Şen (Dk. 79 Abdullah Dijlan Aydın), Sambissa (71 Jackson), Emir Kaan Gültekin

Sarı kartlar: Dk. 25 Zuzek, Dk. 38 Sinan Osmanoğlu, Dk. 42 Alperen Babacan, Dk. 77 Amilton (Gençlerbirliği), Dk. 42 Diarra, Dk. 75 Kerem Şen, Dk. 90+3 Abdullah Dijlan Aydın (Uğur Okulları İstanbulspor)
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery