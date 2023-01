Gençlerbirliği'nin gençleri Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe'ye transferleri için anlaşmaya varılan Gençlerbirliği'nin 15 yaşındaki futbolcuları Can Bartu Çığır, Yiğit Evin ve Utku Karakaya, kariyerlerinde atacakları yeni adımının heyecanını yaşıyorlar.Gençlerbirliği'nin Türk futboluna kazandırmaya hazırlandığı yeni isimler Can Bartu Çığır, Yiğit Evin ve Utku Karakaya, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe'ye transfer olacaklarını duydukları ilk andan beri yaşadıklarını anlatan genç isimler, duygularını AA mikrofonuyla birbirlerine soru sorarak anlattılar.İsmini Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsanesi "Sinyor" lakaplı Can Bartu'dan alan Can Bartu Çığır, idol olarak yurt dışında Brezilyalı sol bek Marcelo ile İtalyan efsanesi Paolo Maldini'yi örnek alıyor.Can Bartu Çığır, Gençlerbirliği altyapısında aldıkları eğitimin önemine dikkati çekerek," dedi.Gençlerbirliği'nin Beştepe'deki tesislerine 2014 yılında henüz 6 yaşındayken futbol okuluyla giren Yiğit Evin ise şunları söyledi:Genç futbolcu, Gençlerbirliği altyapısından yetişen Arda Güler ve İrfan Can Kahveci'yi örnek aldığını ve bu isimlerle Fenerbahçe'de bir araya gelecek olmanın da heyecanını yaşadığını da dile getirdi.Futbola Karabük'te başlayan ve 2019'da 11 yaşındayken yeteneği keşfedilip Gençlerbirliği'nin altyapısına transfer olan Utku Karakaya, kariyeri boyuncu başkent ekibinin armasını her nerede olursa olsun temsil edeceğini söyledi.Transferde isminin Fenerbahçe ile geçmesinden dolayı gururlu olduğunu anlatan Utku,şeklinde konuştu.Forvet arkasında oynadığını ve golcü bir isim olduğunu vurgulayan Utku,ifadelerini kullandı.