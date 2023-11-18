Gençlerbirliği'nden Türkgücü Münih ile iş birliği anlaşması!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Türkgücü Münih ile iş birliği anlaşması imzaladı.



Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre Almanya'nın 4. Lig ekiplerinden Türkgücü Münih ile futbolcu transferi, antrenör eğitimi, futbolcu izleme konularında iş birliği yapmak için anlaşıldı.



Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, başkan vekili Arif Ölmez ve idari işlerden sorumlu asbaşkan Mehmet Soylu ile Türkgücü Münih Kulübü Başkanı Serdar Yılmaz ve başkan yardımcısı Muhammed Çoban katıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Niyazi Akdaş, "Gençlerbirliği adına önemli bir iş birliğine imza attık. Her iki taraf için umarım hayırlısı olur. Bu iş birliği anlaşmasıyla artık bir ayağımız Avrupa'da olacak. Türkgücü Münih takımıyla futbolcu transferi, antrenörlerimizin Avrupa'daki gelişmeleri yerinde görüp, takip etmeleri ve bu hususta eğitimleri, yetenekli oyuncuların taranması konusunda scouting çalışmalarını kapsayan ve Gençlerbirliği'mizin değerine değer katacak bir iş birliği anlaşması imzaladık. Yakın zamanda bunun karşılığını da almaya başlayacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.





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