"BUGÜN İTİBARİYLE BORÇLAR SIFIRLANIYOR"

Gençlerbirliği Asbaşkanı Mehmet Soylu, Fenerbahçe'yle Arda Güler transferi için anlaşmaya vardıklarını söyledi.Gençlerbirliği taraftarları, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri önünde yönetimin isim sponsorluğu çalışmasına tepki gösterdiler.Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yönetim kurulunun isim sponsoru almak için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuracağı ve sponsorluk için bir firmayla 1.5 yıllığına anlaşmaya vardığı öğrenildi. Kulüpte yaşanan ekonomik krizi çözmeye çalışan kırmızı-siyahlı yönetimin, bir firma ile isim sponsorluğu hazırlığında olduğunu öğrenen Gençlerbirliği taraftarları bugün akşam saatlerinde kulüp binasının önüne gelerek yönetime tepki gösterdi. Kırmızı-siyahlı taraftarlar, isim sponsorunu hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini açıkladı.Kulübün içinde bulunduğu durumu herkesin bildiğini ifade eden Gençlerbirliği Asbaşkanı Mehmet Soylu, "11 futbolcu dosyamız var. Bunların toplamı 3 milyon 681 bin Euro. Bu dosyalardan şu ana kadar resmi olarak 9 tanesi bitti. Kalan dosyalarımızı da cumaya kadar bitirmek zorundayız. Bitirmezsek ayın 23'ünde eksi 3 puan cezası, 2 dönem transfer yasağı cezası alacağız ve önümüzdeki sezon eksi 6 puanla başlayacağız. 2 dönem transfer yasağı demek seneye devre arasında bile transfer yapamamamız demek. Eksi 6 puan ve filiz lisans çıkartamıyorsun. 2 yıldır lisans çıkartamıyoruz çünkü. Buralarda ciddi tıkandık. Bu rakamlar da ciddi maliyetler." ifadelerini kullandı.Arda Güler'in durumu ile ilgili konuşan Soylu,dedi.Kulüp için yapılacak isim sponsorluğu anlaşmasına da değinen Soylu, "2 yabancı, 1 tane de yerli firmayla konuşuldu ama yabancıların hiçbiri yanaşmadı. Firmayla da 1,5 yıllığına 11 milyona liraya isim sponsorluğu verildi. Bugün itibariyle borçlar sıfırlanıyor. Geçmiş dönemden yapılandırılamayan 9 milyon 600 bin lira vergi borcu var. Af kapsamına girmeyen bir rakam. Bu borcu da mali kriterler nedeniyle kapatmamız isteniyor" şeklinde konuştuTaraftar grubu liderlerinden Nedim Celasun ise "Biz Gençlerbirliği taraftarıyız. 100'üncü yılımızdayız ve Cumhuriyet ile yaşıtız. Kulübün adına, önüne, arkasına, sağına, soluna başka isim istemiyoruz" dedi.