Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 23. haftasında başkent derbisinde yarın (21 Şubat) MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2020 18:07
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 23. haftasında başkent derbisinde yarın (21 Şubat) MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana ısınma koşusu ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan futbolcular, günü taktik çalışma ile sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlılarda, sakatlıkları bulunan Sefa Yılmaz, Floyd Ayite, Arda Kızıldağ ve Pierre-Yves Polomat haricinde eksik bulunmuyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için