Gençlerbirliği Kulübünde başkanlık seçimi

Süper Lig'e dönen Gençlerbirliği'nde olağan genel kurul cumartesi günü yapılacak.

calendar 13 Haziran 2025 12:04 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2025 12:05
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Gençlerbirliği Kulübünde başkanlık seçimi
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Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde olağan seçimli genel kurul toplantısı cumartesi gerçekleştirilecek.

Gençlerbirliği Kulübünün olağan genel kurulu, Ankara'daki Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi Genco Erkal Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.

Mevcut başkan Osman Sungur'un yanı sıra Murat Şamil Şen ve Ahmet Turgut, adaylıklarını açıklamıştı.

Başkent ekibinin 3 Mart 2024'te yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa bir oy farkla Osman Sungur seçilmişti.


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