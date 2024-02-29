Gençlerbirliği 3 yılda 7 kez kongreye gitti

Türk futbolunun 100 yıllık kulüpleri arasında yer alan ancak efsane başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı sonrası ekonomik sorunlarla anılan Gençlerbirliği, 3 yıl dolmadan 8. kez genel kurula gidecek.



Başkent ekibinin genel kurul toplantısı, 3 Mart Pazar günü Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü'nde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.



Niyazi Akdaş'ın şirketleşme kongresinde yetki alınamamasının ardından istifa etmesi üzerine kırmızı siyahlı kulübün yönetim kurulu, 10 Şubat Cumartesi günü genel kurul yapma kararı almıştı.



Ekonomik krizin yaşandığı Gençlerbirliği'nde, Niyazi Akdaş'ın ilk kez başkanlığa seçildiği 10 Haziran 2021'den bu yana 6'sı seçimli olmak üzere 7 kez kongreye gidildi.



Süper Lig'e 2020-2021 sezonu sonunda veda eden kırmızı-siyahlılarda başkan Murat Cavcav, 10 Haziran 2021'de yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmadı.



Murat Cavcav, babası İlhan Cavcav'ın vefatı sonrası 2017'de başkanlık görevine getirilmişti.



Kongreye tek aday giren Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği başkanlığına seçildi ve böylece kırmızı-siyahlılarda "Cavcavlar dönemi" sona erdi.





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