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Gençlerbirliği, 2 akademi oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Gençlerbirliği, akademi oyuncularından Yiğit Hamza Aydar ve Furkan Ayaz Özcan ile profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı.

calendar 27 Temmuz 2025 20:03
Haber: AA, Fotoğraf: Gençlerbirliği.org
Gençlerbirliği, 2 akademi oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, akademi oyuncularından Yiğit Hamza Aydar ve Furkan Ayaz Özcan ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

Başkent ekibinin açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur ile Sportif Direktör Ali Ekber Düzgün de katıldı.

Açıklamada, "Kırmızı-siyahlı başkent ekibi akademi oyuncularından Yiğit Hamza Aydar ve Furkan Ayaz Özcan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı." denildi.

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