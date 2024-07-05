Genç milliler, yarı finale yükseldi!

İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'yı 59-57 yenen Türkiye, yarı finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç milliler, yarı finale yükseldi!
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05 Temmuz 2024 23:11
İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'yı 59-57 yenen Türkiye, yarı finale yükseldi.

Milliler, yarı finalde yarın saat 20.00'de İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Gvidas Gedvilas (Litvanya), Maripier Malo (Kanada), Carlos Velez (Kolombiya)

İspanya: Villar 3, Kemu 3, Del Pino 6, Campoy 8, Platteeuw 6, Garcia-Plata 4, Huelves, Gimenez 20, Blanco 3, Del Castillo, Gomez 4

Türkiye: Rrezon Elezay 9, Mete Paçacı, Mert Kocagözoğlu 9, Yavuz Selim Kara 8, Kaan Onat 16, Cengiz Coşkun 4, Atahan Akbaş, Derin Can Üstün 13, Aldin Türkoğlu, Emirhan Serbest, Ahmet Arda Aydın

1. Periyot: 16-26

Devre: 35-34

3. Periyot: 44-49

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