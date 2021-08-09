Genç milliler Rusya'ya yenildi

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası'nda Türkiye, Rusya yenilgisiyle kapattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç milliler Rusya'ya yenildi
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09 Ağustos 2021 00:06
Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challenger Turnuvası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki son maçında Rusya'ya 78-59 yenildi.

Konya'da oynanan C Grubu mücadelelerinde ay-yıldızlı ekip, beşinci müsabakasında Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde Rusya ile karşı karşıya geldi.

Maçı baştan sona üstün götüren Rusya, ilk çeyreği 15-14, devreyi 34-30, üçüncü çeyreği de 61-47 önde geçip, müsabakadan 78-59 galip ayrıldı.

Rusya'da Oleg Akramov, kaydettiği 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, millilerde Karahan Tuan Efeoğlu ve Tan Yıldızoğlu 13'er sayıyla mücadele etti.

18 Yaş Altı Milli Takımı, turnuvayı 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle tama


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