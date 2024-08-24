Genç milliler, 5-8'lik klasman maçında kaybetti!

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası 5-8'lik klasman maçında Peru'ya 3-1 yenildi.
Peru'nun başkenti Lima'daki organizasyonda milli takım, ev sahibiyle karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, rakibine 25-22, 25-17, 22-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.
Türkiye, 7-8'incilik maçında bu akşam TSİ 18.00'de Meksika ile karşılaşacak.
Peru'nun başkenti Lima'daki organizasyonda milli takım, ev sahibiyle karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, rakibine 25-22, 25-17, 22-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.
Türkiye, 7-8'incilik maçında bu akşam TSİ 18.00'de Meksika ile karşılaşacak.
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