20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-042'
20 Eylül
M. United-Chelsea
19:30
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
19:45
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
0-112'
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
18:00
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
19:00
20 Eylül
Bologna-Genoa
1-174'
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
19:30
20 Eylül
Alaves-Sevilla
19:30
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
1-023'
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-240'
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
0-141'
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-140'
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-040'
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
19:30
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-151'
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
0-250'
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
1-051'
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
0-250'
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
19:00
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
19:00
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-080'
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-177'
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Genç milli muaythai sporcuları, Dünya Şampiyonası'nda 15 madalya kazandı

Milli sporcularımız, Gençler Dünya Muaythai Şampiyonasında 15 adet madalya kazandı.

calendar 20 Eylül 2025 15:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Genç milli muaythai sporcuları, Dünya Şampiyonası'nda 15 madalya kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli sporcular, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda 15 madalya elde etti.

Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre başkent Abu Dabi'deki Space 42 Arena'da düzenlenen organizasyonda milli sporcular, 5 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 15 madalyanın sahibi oldu.

Madalya kazanan milli sporcular şöyle:


Altın: Ceren Bağcı (Kadınlar 42 kilo), Elif Keskin Tunus (Kadınlar 63,5 kilo), Mert Güney (Erkekler 51 kilo), Hamza Çağrı Öncel (Erkekler 60 kilo)

Gümüş: Ayşe İkra Erdoğan (Kadınlar 57 kilo), Azra Çelik (Kadınlar 48 kilo), Hatice Sizgen Gümüş (Kadınlar +75 kilo)

Bronz: Bengisu Karakoç (Kadınlar 51 kilo), Berra Bilgin (Kadınlar 45 kilo), Esma Yücel (Kadınlar 60 kilo), Yiğit Şişman (Erkekler 54 kilo), Tarık Ziya Kaynar (Erkekler 81 kilo), Muhammed Ensar Kasap (Erkekler 48 kilo)

"Wai Kru" kategorisinde Gülperi Sude Demir bronz madalya kazanırken Uluslararası Muaythai Dernekleri Federasyonunun gerçekleştirdiği özel müsabakalarda ise Kerem Bahri Demir, 64 kiloda altın madalya aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Eyüpspor 6 1 2 3 4 9 5
13 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
14 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Gençlerbirliği 6 0 1 5 3 9 1
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.