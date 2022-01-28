Gedson Fernandes kafa karıştırdı

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Gedson Fernandes, perşembe günü Galatasaray antrenman tişörtü ile paylaşım yapıp daha sonra silerek kafaları karıştırdı.

, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes kafa karıştırdı
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28 Ocak 2022 11:11
Galatasaray 'da transferi dört gözle beklenen Gedson Fernandes, Sarı-Kırmızılı taraftarlarla iletişimi hiç kesmiyor.

Perşembe günü de Galatasaray idman tişörtüyle çalışan ve yorgun düştüğü bir kareyi yayınlayan genç oyuncu, taraftarlardan gelen yoğun mesajlar üzerine paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Portekizli futbolcunun transferi, satın alma maddesinin opsiyon mu, yoksa zorunlu mu olacağı netleştikten sonra gerçekleşecek.

 

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