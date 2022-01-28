Gedson Fernandes kafa karıştırdı

Galatasaray 'da transferi dört gözle beklenen Gedson Fernandes, Sarı-Kırmızılı taraftarlarla iletişimi hiç kesmiyor.Perşembe günü de Galatasaray idman tişörtüyle çalışan ve yorgun düştüğü bir kareyi yayınlayan genç oyuncu, taraftarlardan gelen yoğun mesajlar üzerine paylaşımını silmek zorunda kaldı.Portekizli futbolcunun transferi, satın alma maddesinin opsiyon mu, yoksa zorunlu mu olacağı netleştikten sonra gerçekleşecek.