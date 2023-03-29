Gedson Fernandes, Jorge Jesus'a karşı

Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Gedson Fernandes, pazar günü eski hocası Jorge Jesus ile karşılaşacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes, Jorge Jesus'a karşı
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29 Mart 2023 11:20
Gedson Fernandes
Gedson Fernandes
Beşiktaş
Beşiktaş orta sahasının dinamosu Gedson Fernandes, pazar günü eski hocası Jorge Jesus ile karşı karşıya gelecek.

Gedson ile Jesus, Benfica'da beraber çalıştı. Jesus'un forma verdiği 4 maçta Gedson gole katkı sağlayamadı. 2021- 22 sezonunda Jesus, Gedson'a, Guimaraes maçında 14 dakika şans verdi ancak genç oyuncu sakatlandı. Dönüşünde Jesus tarafından kadro dışı bırakıldı. Daha sonra da G.Saray'a gönderildi ve Türkiye kariyeri başladı. Jesus bir sonraki sezon başında Gedson'un G.Saray'a kiralanmasına izin vermedi, ardından Gedson devre arasında bonservisiyle Beşiktaş'a satıldı.

4 ASİST

Gedson Fernandes, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 24 lig maçında 4 asiste imza attı. 

 



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