Gedson Fernandes: "Bu skoru beklemiyorduk"

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Hatayspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gedson Fernandes: 'Bu skoru beklemiyorduk'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2021 21:14
Galatasaraylı futbolcu Gedson Fernandes, Hatayspor'a 3-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bu skoru beklemediklerini söyleyen Gedson, "Hiç istemediğimiz, beklemediğimiz bir skor. Artık yapacak bir şey yok. Bu maç geride kaldı. Önümüzde maçlar var. Hedefimiz belli. Bugünden daha iyisini yapmamız gerekiyor." dedi.

Gedson Fernandes, "Galatasaray şampiyonluk yarışına havlu attı mı" sorusuna ise, "Yapmamız gereken tek şey her maça bir final gözüyle bakmak. Tüm maçlardan 3'er puan almamız gerekiyor." cevabını verdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.