Gedson'dan Beşiktaş-G.Saray karşılaştırması

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, ülkesi basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Gedson'dan Beşiktaş-G.Saray karşılaştırması
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08 Kasım 2022 12:53
Beşiktaş'ın Portekizli orta sahası Gedson Fernandes, ülkesinin basınına siyah beyazlı takımı ve kendi performansını değerlendirdi.

23 yaşındaki futbolcu, "Şu ana kadar bizden bekleneni veremedik, sakatlıklarla ve şanssızlıklarla başlayan bir sezon oluyor" diyerek öz eleştiri yaptı. Şampiyon olmak, yarışın içinde kalmak için daha iyi işler yapmaları gerektiğinin altını çizen siyah beyazlı futbolcu "İlk haftalarda gösterdiğimiz formu yeniden yakalamamız gerekiyor. Kazanma alışkanlığı tekrar edinmeliyiz. Hocamız değişti ve bizim için yeni bir süreç başladı. Dünya Kupası arasında işler yoluna girecektir" ifadelerini kullandı.

Daha önce Galatasaray'da da forma giydiğini hatırlatan Gedson, "Fakat Beşiktaş daha farklı... O stada çıktığınızda arkanızdaki desteği hissediyorsunuz ve rakiplerin bundan çekindiğini görebiliyorsunuz" diyerek aradaki farkı belirtti.
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