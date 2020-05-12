Gaziantep'te fırın lezzetlerine bayram sonuna kadar koronavirüs yasağı

Lahmacun, börek ve kahke de pişirilmeyecek

Sadece ekmek üretimi yapacaklar

Fırınlardaki yemek geleneği



Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İl Hıfzıssıha Kurulu kararıyla bir dizi yeni tedbir alındı.Bu kapsamdaTarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, yaptığı açıklamada,kaydetti.gerçekleştirebileceğini aktaran Karayılan, iftardan 2 saat önce ekmek üretiminin de durdurularak, fırınların sadece gün içerisinde ürettikleri ekmekleri satabileceklerini bildirdi.Eşsiz yemekleri ve zengin mutfağıyla ramazanın yaşandığı kentte, iftar saatine doğru tava gibi tepsi yemeklerinin yanı sıra kebaptan lahmacuna, pilav, nohut, kuru fasulye gibi ev yemeklerinden dolma ve güvece kadar birçok lezzet, taş fırınlarda piştikten sonra sofralara ulaşıyordu.İftar saatinde yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle fırınlarda zor anlar yaşanırken, piştikten sonra tezgahta bekleyen onlarca çeşit yemek ise iştahları kabartıyordu.Akşam ezanının okunmasına yakın tezgahtaki yemeklerini alan vatandaşlar, daha sonra yine kente özgü "tırnaklı" ekmekleri aldıktan sonra evlerinin yolunu tutuyordu.