Süper Lig'in 9. haftasında Denizlispor evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.



Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK 1-0'lık skorla kazandı. Gaziantep'e galibiyeti getiren gol, 26. dakikada Kenan Özer'den geldi.



Bu sonuçla yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran ve son 4 maçta 3. galibiyetini alan Gaziantep FK, puanını 14 yaptı. Denizlispor ise üst üste 3. yenilgisini aldı ve 5 puanla 20. sırada kaldı.



Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Denizlispor ise Başakşehir deplasmanına konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Karşılaşmanın 25. dakikasında sol kanattan hızlı gelişen Yukatel Denizlispor atağında Sagal'in yaptığı ortada Bergdich'in vuruşundan top yandan dışarı çıktı.



Aynı dakikada kaleci Günay'ın uzun pasıyla topla buluşan Muhammet Demir meşin yuvarlağı Kenan Özer'e aktardı. Topla ceza sahası içine giren Kenan Özer, sol çapraz pozisyonda yaptığı vuruşa topu ağlara gönderdi: 1-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





49. dakikasında Rodallega'nın ceza sahası dışından attığı şutta top auta gitti.



71. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mesanovic'in sol çapraz pozisyonda attığı şutta kaleci Günay topu kornere uzaklaştırdı.



88. dakikada Murawski'nin pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Bakalorz'un sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



90+4. dakikada Rodallega'nın kafayla indirdiği topla ceza sahasına girmeden buluşan Mesanovic'in şutunda kaleci Günay topu kornere çeldi.



Stat: Denizli Atatürk



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erkan Akbulut, Sezgin Çınar



Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Aissati (Dk. 68 Recep Niyaz), Sagal (Dk. 68 Mesanovic), Sacko (Dk. 88 Özer Özdemir), Rodallega



Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık (Dk. 45 Kubilay Aktaş), Djilobodji, Toşca, Kenan Özer (Dk. 90+1 Enver Cenk Şahin), Olkowski, Vetrih, Mirallas (Dk. 90+1 Jefferson), Maxim (Dk. 77 Furkan Soyalp), Muhammet Demir (Dk. 77 Andre)



Gol: Dk. 25 Kenan Özer (Gaziantep FK)



Sarı kartlar: Dk. 44 Kana Bıyık, Dk. 74 Toşca, Dk. 90+5 Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Dk. 50 Bergdich, Dk. 72 Murawski (Yukatel Denizlispor)



