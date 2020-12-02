Gaziantep'in hayal kırıklığı Maxim!

Bu sezon oynanan 10 maçın tamamında teknik direktör Marius Sumudica tarafından ilk 11'de görev verilen Alexandru Maxim, kötü performansıyla tüm sporseverleri şaşırttı.



Geçtiğimiz sezon devre arasında kırmızı - siyahlı takıma kiralık olarak katılan sezon başında da bonservisiyle birlikte kadroya dahil edilen Maxim'in düşüşe geçen ve hatta kötü bir boyuta kadar varan performansı sorgulanıyor.



Her geçen gün geriye giden ve son oynanan Denizlispor ile Yeni Malatyaspor maçlarında da ayakta durmakta dahi zorlanan Maxim'in bu durumu ayrıca transfer fiyaskosu olarak nitelendiriliyor.



3 GOL PENALTIDAN



Bu sezon 3 kez fileleri havalandıran ve bu gollerin hepsini de penaltı atışlarından bulan Maxim ligdeki son iki maçında 90 dakikayı tamamlayamadı. Maxim, teknik direktör Marius Sumudica tarafından Denizlispor maçının 77, Yeni Malatyaspor ile oynanan müsabakada ise 75'inci dakikasında oyundan alınırken özellikle Malatya karşısında ayağına geçen tüm topları neredeyse rakip oyunculara kaptırması ve sahada bir varlık gösterememesi tepkilere de neden oldu.



HABER: Ali BUDAK



