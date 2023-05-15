Gaziantep'te yeniden seçim kararı!

Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Gaziantep FK'de seçimli olağan genel kurul kararı alındı.



Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün genel kurulu, 30 Mayıs Salı günü saat 14.00'de Gaziantep Futbol Kulübü tesislerimizde yapılması kararlaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 9 Haziran Cuma günü saat 14.00'de gerçekleştirileceği kaydedildi.



MEMİK YILMAZ: "ŞARTLAR OLUŞURSA YİNE ADAY OLURUM"



Kongre kararının ardından görüşlerini Gaziantep Pusula gazetesiyle paylaşan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, şartlar oluşması halinde aday olacağını söyledi. 6 Şubat'ta yaşanan depremden 1 gün önce Vali Davut Gül, tarafından başkanlığa getirilen Memik Yılmaz'ın ay sonunda yapılacak Gazişehir Gaziantep Kulübü Derneği Başkanlığına adaylığını açıklayacağını söyledi.



Asrın deprem felaketinin ardından ligden çekilen Gaziantep FK'da yeni sezonda nasıl bir yol izleneceği merakla beklenirken daha önce yapılması beklenen kongrenin 30 Mayıs'ta yapılmasına karar verilirken Memik Yılmaz'da şartlar oluşması ve şehrin ileri gelenlerinin de onay vermesi halinde aday olabileceğini ifade etti. Memik Yılmaz, "Bu kongreyi daha önce yapmamamız gerekiyordu ama deprem nedeniyle yapamadık. Önce dernek yönetimini oluşturacağız, tabii şartlar oluşursa adayım. Şehrin önde gelenlerinin de kararı önemli. Herkesin el ele vererek destek olması gerekiyor, bu 1-2 kişinin yapabileceği bir durum değil. Ayrıca çok büyük bir deprem felaketi yaşadık ve burada şehrimizin önde gelenlerine, taraftarlarımıza büyük işler düşüyor" diye konuştu.



