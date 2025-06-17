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Gaziantep'te İsmet Taşdemir ile imza yakın!

Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile bir yıllık anlaşmaya vardı.

calendar 17 Haziran 2025 11:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gaziantep'te İsmet Taşdemir ile imza yakın!
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de yeni teknik direktör netleşiyor.

ANLAŞMA OLMADI

Yeni sezon öncesi teknik direktörünü belirlemek isteyen Gaziantep FK, teknik direktör Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı.


İSMET TAŞDEMİR İLE ANLAŞMA

Gaziantep, bu gelişmelerin ardından Kocaelispor'u Süper Lig'e taşıdıktan sonra takımdan ayrılan İsmet Taşdemir'e yöneldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 51 yaşındaki teknik adamla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.

BİR YILLIK İMZA YAKIN

İsmet Taşdemir'in kısa süre içerisinde Gaziantep ile bir yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

İsmet Taşdemir, bir önceki sezon da Bodrum FK'yı Süper Lig'e taşıdıktan sonra Ege temsilcisinin başında 10 Süper Lig maçına çıkmıştı. Bodrum, İsmet Taşdemir ile Süper Lig'de 10 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.


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