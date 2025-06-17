Gaziantep'te İsmet Taşdemir ile imza yakın!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de yeni teknik direktör netleşiyor.Yeni sezon öncesi teknik direktörünü belirlemek isteyen Gaziantep FK, teknik direktör Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı.Gaziantep, bu gelişmelerin ardından Kocaelispor'u Süper Lig'e taşıdıktan sonra takımdan ayrılan İsmet Taşdemir'e yöneldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 51 yaşındaki teknik adamla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.İsmet Taşdemir'in kısa süre içerisinde Gaziantep ile bir yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.İsmet Taşdemir, bir önceki sezon da Bodrum FK'yı Süper Lig'e taşıdıktan sonra Ege temsilcisinin başında 10 Süper Lig maçına çıkmıştı. Bodrum, İsmet Taşdemir ile Süper Lig'de 10 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.