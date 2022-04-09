Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu.



Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 72'ye yükseltti. Bordo-mavililer, Süper Lig'sde kalan 6 haftada 5 puan alması durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Gaziantep FK ise ligdeki puanını 41'e yükseltti.



Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor, kendi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise İttifak Holding Konyaspor deplasmanına konuk olacak.



TRABZONSPOR'DA İKİ İSİM GERİ DÖNDÜ



Trabzonspor'da bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Vitor Hugo ve Marek Hamsik geri döndü.



Bordo-mavililerde, kupadaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Vitor Hugo 39 gün sonra formasına kavuştu.



3 AY SONRA İLK 11



Trabzonspor'da son olarak 15 Ocak'ta Sivasspor deplasmanında ilk 11'de başlayan Hamsik de, yaklaşık 3 ay sonra 11'de yer aldı.



Slovak yıldız, Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında ise sonradan oyuna dahil olmuştu.



GAZİANTEP GOLE YAKLAŞTI



Gaziantep FK, karşılaşmanın 18. dakikasında etkili oldu. Muhammet Demir'in ceza yayından çektiği şut az farkla yandan dışarıya gitti.



CORNELIUS İNANILMAZ KAÇIRDI!



Trabzonspor'da Andreas Cornelius, 19. dakikada inanılmaz bir fırsattan yararlanamadı. Bu dakikada Visca'nın sağdan ortasında boş kalan Danimarkalı futbolcunun kafa vuruşu direğe çarptı ve ardından kaleci Günay tarafından uzaklaştırıldı.



UĞURCAN SAHNEDE



Karşılaşmada ilk yarının ortalarından itibaren ev sahibi Gaziantep FK, etkili olmaya başlarken Uğurcan Çakır sahneye çıktı. 26 yaşındaki file bekçisi, Joao Figueiredo'nun 25. dakikadaki etkili şutunu kornere çelmeye başardı.



ÖNCE UĞURCAN, SONRA DİREK



Gaziantep FK, 33'te gole yaklaştı. Bu dakikada Muhammet Demir'in ceza sahası içinden yaptığı vuruş Uğurcan Çakır'ın da müdahalesiyle direkten dışarıya gitti.



BU KEZ GÜNAY GÜVENÇ SAHNEDE!



İlk yarının son dakikalarında Anthony Nwakaeme, uzaktan şutlarla şansını denedi ancak Gaziantep kalecisi Günay Güvenç, iki pozisyonda da gole izin vermedi.



İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.



İKİNCİ YARI DAHA HAREKETLİ BAŞLADI



Karşılaşmanın ikinci yarısı, ilk yarıya göre daha hareketli başlarken, Gaziantep FK, bir gol de buldu. Gaziantep'te Muhammet Demiri, 54. dakikada ağları buldu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



VISCA ETKİLİ GELDİ



Karşılaşmada Trabzonspor, 58. dakikada etkili oldu. Gelişen kontra atakta rakip ceza sahası yayında topla buluşan Edin Visca'nın vuruşu dışarıya gitti.



AVCI'DAN DEĞİŞİKLİK



Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 70. dakikada oyuna müdahale etti. Deneyimli teknik adam, orta sahadan Dorukhan'ı oyundan alırken, Berat Özdemir'i sahaya sürdü.



GOL ÇIKMADI



Karşılaşmanın kalan dakikalarında da iki takımın akınları sonuç vermedi ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR



18. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında, Sagal'ın gönderdiği topla ceza yayının önünde buluşan Muhammet Demir'in şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

19. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde Visca'nın ortasında Cornelius topa kafayı vurdu. Direğe çarpan meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç uzaklaştırdı.

27. dakikada sağ taraftan topla ilerleyen Figueiredo'nun ceza yayına yakın bir noktadan çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kitsiou, ceza sahası önünde topu Figueiredo'ya verdi. Bu futbolcunun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammet Demir'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.

45+1. dakikada ceza sahası önündeki Hamsik'in pasında topla buluşan Nwakaeme'nin sert vuruşunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

57. dakikada gelişen Trabzonspor atağında, ceza sahası önündeki Hamsik'in pasında ceza sahası sağ köşesinde topla buluşan Peres'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

79. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan gelişen atağında Kouassi, ceza sahası önünde topu Abdülkadir Ömür'e verdi. Bu futbolcunun ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.



Stat: Kalyon

Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Yemişken, Deniz Caner Özaral

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Tosca, Caulker, Ertuğrul Ersoy, Sagal (Dk. 83 Halil İbrahim Pehlivan), Maxim, Doğan Erdoğan, Furkan Soyalp (Dk. 73 Recep Niyaz), Kitsiou, Muhammet Demir, Figueiredo (Dk. 90+1 Vetrih)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Denswil, Hamsik (Dk. 78 Kouassi), Dorukhan Toköz (Dk. 71 Berat Özdemir), Nwakaeme, Abdülkadir Ömür (Dk. 90+1 Yunus Mallı), Visca, Cornelius (Dk. 90+1 Koita)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Ertuğrul Ersoy, Dk. 67 Figueiredo, Dk. 72 Sagal (Gaziantep FK), Dk. 69 Peres (Trabzonspor)





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