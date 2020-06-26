Gaziantep, Maxim'i tutmak istiyor

Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Müslüm Özmen transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Gaziantep, Maxim'i tutmak istiyor
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26 Haziran 2020 20:29
Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Müslüm Özmen önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki sezon için henüz bir liste hazırlamadıklarını ancak menajerlerden ve scout tarafından kendilerine gelen isimleri teknik direktör Marius Sumudica'ya ilettiklerini ifade eden As Başkan Özmen: " Önümüzdeki sezon için henüz bir girişimimiz olmadı. Önümüzdeki hafta içerisinde yönetim kurulu toplantısında bir transfer komitesi kurmayı planlıyoruz. Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda hareket edeceğiz. " dedi. 
 
MAXİM'İN MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜYORUZ
 
Resmi olarak sadece şu an için Alexandru Maxim'in menajeriyle görüştüklerini belirten As Başkan Özmen: " Hocamızın raporu doğrultusunda ilk olarak Maxim'i kadroya katmak için çalışmalara başladık. Ekibimiz oyuncunun menajeriyle görüşmeleri sürdürüyor. Umuyorumki Maxim önümüzdeki sezonda Gaziantep FK forması giyecek" şeklinde konuştu.

HABER: Ali BUDAK


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