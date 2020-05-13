Gaziantep FK'nın Nijerya'daki futbolcu madeni

SAHA DÜZENLEMELERİ YAPTILAR

ANTRENMAN MALZEMESİNE 4 OYUNCU

4 YETENEK GAZİANTEP'TE

BAZI FUTBOLCULAR AMERİKA'YA GİTTİLER

MEYVEYİ BAHÇEDEN TOPLAYACAĞIZ

Geçtiğimiz dönem başkanlığını yaptığı Gaziantep FK'yı 1.Lig'den alarak Süper Lig'e yükseltme başarısı gösteren Başkan Adil Konukoğlu'nun yaptığı bununla sınırlı kalmadı. Alt yapıya verdiği önemle bilinen Gaziantep FK'nın eski başkanı Adil Konukoğlu bu konuda verdiği talimatlar meyvesini bir bir vermeye başladı.Bir dönem Gaziantepspor'da forma giyen ve emeklilik yıllarını Gana'da ülkesinde geçiren efsane isimlerdenı. Gana başta olmak üzere bir çok ülkede yetenek avına çıkan Gaziantep Futbol Kulübü kendi bünyesinde oluşturduğu tecrübeli ekiple Nijerya'da bir futbol akademisi kurdu.Oldukça kötü koşullarda olan ve futbolu bir çıkış bir umut kapısı olarak gören Nijerya'da futbol akademisi kurmanın yanı sıra burada bir sahada yapan Gaziantep Futbol Kulübü ayrıca bazı bölgelerde bulunan sahalara da düzenleme yaptı. Gaziantep FK'da alt yapıyı başarılı bir şekilde yöneten ve hem Avrupa hemde Afrika'da yıldız avını kulübün vermiş olduğu imkanlar dahilinde önemli yetenekleri kulübe kazandırarak adından söz ettiren Alman İsmail lakablı tecrübeli kurt hoca İsmail Acar'ın şimdiki hedefi ise bu oyuncuları A takıma kazandırmak.Oldukça zor şartlar altında olan Nijerya'daki oyuncuların Gaziantep'e gelmesi ise sadece antrenman malzemesinden ibaret. Büyük meblağların döndüğü günümüz futbolunda Afrika'daki oyuncuların tek hayali büyük futbolcu olmak. Herhangi bir bonservis bedeli veya transfer ücreti talep edilmeyen ve istemeyen oyuncuların tek talebi forma ve eşofman takımı ile birlikte hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir takım.Nijerya'da yaptığı yatırımla önemli işler yapan ve şimdiden 4 oyuncuyu Gaziantep'e getirerek alt yapıda eğitimlerini almalarını sağlayan Gaziantep Futbol Kulübü'nde yeni hedef bu oyuncuların A takıma katılmalarını sağlamak. 2 forvet 1 stoper ve 1 kaleci olmak üzere 4 yetenekli ismi Gaziantep Futbol Kulübü tesislerinde konaklattıran kırmızı siyahlıların yabancı genç yetenekleri ise şu isimlerden oluşuyor.DOĞUM TARİHİ: 2002MEVKİ: KANAT/FORVETDOĞUM TARİHİ: 2001MEVKİ: STOPERDOĞUM TARİHİ: 2003MEVKİ: FORVETDOĞUM TARİHİ: 2003MEVKİ: KALECİKırmızı siyahlı takım özellikle Kongo'da keşfettiği oyuncularla ilgili farklı bir olayada tanıklık ettiği öğrenildi. Oldukça yetenekli olmalarına rağmen Avrupa'ya gelme konusuna pek sıcak bakmayan bazı oyuncular ve ailelerinin Amerika Futbol Ligi'ni tercih ettikleri bildirildi. Gaziantep Futbol Kulübü'nün Nijerya'da oluşturduğu futbol akademisinde bu yönde yaptığı taramalar sonucunda kadrosuna katmak istediği futbolcu adaylarının ABD'ye gitme tercihlerinin ise yaşam koşullarına bağlı olduğu yönde Afrikalı oyuncuların ve ailelerinin görüş belirttiği öğrenildi.Gaziantep Futbol Kulübü'nün onursal başkanı ve takımı Süper Lig'e çıkartan efsane isim Adil Konukoğlu'nun Afrika'da oyuncu keşfetme planının ise şu cümlelerle başladığı öğrenildi. Başkanlığı döneminde alt yapıdaki oyunculara da futbolu sevmek ve sevdirmek adına galibiyet durumunda prim dağıtmasıyla bilinen Başkan Adil Konukoğlu; " Kendimiz Afrika'ya ineceğiz. Menajerlerle fazla işimiz olmayacak. Gideceğiz ve meyveyi bahçeden toplayacağız" şeklinde alt yapı koordinatörü İsmail Acar ile arasında bir diyalog yaşadığı ve bu şekilde düğmeye basıldığıda gelen bilgiler arasında yer aldı.Öte yandan Kırmızı siyahlı kulübün düzenli olarak Afrika'daki oyuncu takibide halen devam ediyor.