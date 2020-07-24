Gaziantep FK'da 3 isim kadroya alınmadı

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'da üç isim Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

Haber; Sporx.com
Gaziantep FK'da 3 isim kadroya alınmadı
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24 Temmuz 2020 20:12
Gaziantep F.K'da gözden çıkartılan ve satış listesine konulan Raman Chibsah, Pawłowski ve Diarra, Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

Teknik direktör Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen 3 futbolcunun böylelikle yeni sezonda takımda yer almayacakları kesinleşmiş oldu.

Gaziantep F.K'da bu üç futbolcunun yanı sıra yine sakatlığı bulunan Kayode ve kart cezalısı olan Oğuz Ceylan da Yeni Malatyaspor maç kafilesinde yer almayan diğer isimler oldular.



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