Gaziantep FK - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
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10 Aralık 2023 01:45
Son güncelleme 10 Aralık 2023 01:48
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, Morais, Nkoulou, Furkan, Jevtovic, Maxim, Gradel, Mustafa, Draguş

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Benkovic, Baniya, Eren, Mendy, Bakasetas, Abdülkadir, Fountas, Visca, Onuachu



MAÇ ÖNCESİ SON FORM DURUMLARI

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 2 maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan, sahasında ise Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavili takım, Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla dönerek çıkışa geçmek istiyor.

Gaziantep temsilcisi, Süper Lig'in geride kalan 14 haftasında 5 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 15 puan topladı.

TRABZONSPOR, GAZİANTEP'E HİÇ YENİLMEDİ

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 15 maçta, Trabzonspor 11 kez sahadan galip ayrılırken, 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Trabzonspor, bu maçlarda Gaziantep FK kalesine 24 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Orsic ve Pepe, karşılaşmada yer alamayacak.

MENDY GERİ DÖNÜYOR

Trabzonspor'da, Sivasspor maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşüp, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyen Mendy'nin, Gaziantep FK deplasmanında yeniden forma giyinmesi bekleniyor.

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