10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-333'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-031'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-032'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-188'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Gaziantep FK, sezona mağlubiyetle başladı

Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda ilk maçına Galatasaray karşısında çıkan Gaziantep FK, ilk maçında mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında dün sahasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Gaziantep FK, ilk kez evinde başladığı sezona mağlubiyetle girdi.

Ligde 7. sezonuna yaşayan Gaziantep FK, 6 sezon ilk maçlarını deplasmanda oynadı.

Kırmızı-siyahlılar, ilk kez sahasında başladığı lig maçında son şampiyon Galatasaray'a yenildi.


Geçen sezonunu 7 maçta kazanamadan kapatan kırmızı-siyahlılar, galibiyete hasret kaldı.

Gaziantep FK'nin alt yapısından yetişen ve iki sezondur kaleyi koruyan 24 yaşındaki file bekçisi Mustafa Burak Bozan, kariyerinde ilk kırmızı kartı gördü.

Yeni transferler Bacuna, Abena ve Rodrigues ile teknik direktör İsmet Taşdemir, Galatasaray karşısında ilk lig maçına çıktı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
