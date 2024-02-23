Gaziantep FK'nin konuğu RAMS Başakşehir

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK, sahasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'nin konuğu RAMS Başakşehir
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23 Şubat 2024 12:46
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK, yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de 28 puanla 17'inci sırada bulunan Gaziantep temsilcisi, RAMS Başakşehir'i yenip üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Gaziantep FK, ligdeki son 9 maçta bir galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 9 puan alabildi.

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