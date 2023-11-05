Gaziantep FK'nın konuğu Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, 6 Kasım Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

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Gaziantep FK'nın konuğu Çaykur Rizespor
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05 Kasım 2023 15:11
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, 6 Kasım Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligin ilk 10 haftasında 7 mağlubiyet 3 galibiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 7 gol attı, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.

Ligde aldığı 9 puanla 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp üst sıralara yükselmek istiyor.

Gaziantep FK'de kart cezalısı Furkan Soyalp ile tedavisi süren Albian Ajeti ve Ulaş Zengin, Rize ekibi karşısında forma giyemeyecek.

- Rize temsilcisi ile 7. karşılaşma

Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren Gaziantep FK, Rize ekibi ile şimdiye kadar 6 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmalardan 4'ünü Gaziantep temsilcisi kazanırken 2 maçta ise Çaykur Rizespor sahadan galip ayrıldı.

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