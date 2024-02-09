Gaziantep FK, Jamiro Monteiro'yu transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Yeşil Burun Adaları'ndan Jamiro Monteiro'yu transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK, Jamiro Monteiro'yu transfer etti
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09 Şubat 2024 15:21
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Yeşil Burun Adaları'ndan Jamiro Monteiro'yu renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak ABD Futbol Ligi (MLS) takımlarından San Jose Earthquakes formasını giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Jamiro Monteiro ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Futbolcunun, kulüp başkan yardımcısı İbrahim Dicle'nin de katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attığı kaydedilerek, "Jamiro Monteiro'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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