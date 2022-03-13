Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman taktik çalışmalarla son buldu.



Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, Giresun'a hareket etti.





İLGİLİ VİDEO