Gaziantep FK, hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında GZT Giresunspor'a konuk olacak Gaziantep FK'da, maç öncesi çalışmalar tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK, hazırlıklarını tamamladı
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13 Mart 2022 15:58
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman taktik çalışmalarla son buldu.

Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, Giresun'a hareket etti.

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