Gaziantep FK: 'Galibiyetin mimarı oyuncular'

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş, Atakaş Hatayspor'u 4-1 yendikleri maçın mimarlarının oyuncular olduğunu söyledi.



Güneş, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta iyi bir takıma karşı galibiyet aldıklarını anımsattı.



Ankaragücü karşılaşmasının ardından oyuncularına daha kazanacak çok maçlarının olduğunu söylediğini dile getiren Güneş, şöyle konuştu:



"Çok şükür bugün iyi bir mücadele ile istekli, arzulu, iyi bir futbolla ağır zemine rağmen haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Ama yine oyunculara maçtan sonra şunu söyledim. Evet haklı bir galibiyet daha aldınız ama yine hala kazanacak çok maçımız var. Biz profesyonel insanlar olduğumuz için 2 gün sonra tekrar zor bir maça çıkacağız. Zor bir deplasmana gideceğiz. Bugün bu maçın sevincini bitirelim. Yarın tekrar yeni ve zor maçımıza hazırlanalım diye konuştuk. Güzel bir galibiyet oldu. Bu galibiyetin mimarları oyuncular. Onları tebrik ediyorum."





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