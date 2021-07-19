Gaziantep FK'da hedef M'Baye Niang

Forvet hattı için çalışma içerisinde olan Gaziantep FK, Fransa'nın Rennes takımında forma giyen Senegalli forvet M'baye Niang ile görüşürken oyuncunun transferinin gerçekleşmesi için yoğun çaba sarfedildiği bildirildi.



Kırmızı siyahlılar bu bölgede hata yapmak istemezken Niang konusunda da maddi konuların oldukça zorladığı ve bu anlamda transferin gerçeklekşme olasılığının an itibariyle düşük olduğu bildirildi.



Kaynak: Gaziantep Güneş



