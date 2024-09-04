Gaziantep FK, Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Siltaş Yapı Pendikspor'da forma giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Ndiaye'nin, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı imza töreniyle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Badou Ndiaye'e 'kulübümüze hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Siltaş Yapı Pendikspor'da forma giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Ndiaye'nin, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı imza töreniyle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Badou Ndiaye'e 'kulübümüze hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
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