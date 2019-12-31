Gaziantep FK 5 Ocak'ta toplanıyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, kamp programını açıkladı.

Kaynak: AA
Gaziantep FK 5 Ocak'ta toplanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Aralık 2019 12:25
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, devre arası kamp programını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin ilk yarısını 24 puanla tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, 5 Ocak Pazar günü Antalya Belek'te bulunan Titanic Deluxe Golf Hotel'de toplanacak.

Hazırlıklarını 13 Ocak Pazartesi gününe kadar burada sürdürecek olan Gaziantep temsilcisi, bu süre içerisinde 9 Ocak Perşembe günü Menemenspor, 12 Ocak 2020 Pazar günü ise Macaristan'ın Budapest Honved takımıyla hazırlık maçı yapacak. 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için