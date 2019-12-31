Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, devre arası kamp programını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin ilk yarısını 24 puanla tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, 5 Ocak Pazar günü Antalya Belek'te bulunan Titanic Deluxe Golf Hotel'de toplanacak.Hazırlıklarını 13 Ocak Pazartesi gününe kadar burada sürdürecek olan Gaziantep temsilcisi, bu süre içerisinde 9 Ocak Perşembe günü Menemenspor, 12 Ocak 2020 Pazar günü ise Macaristan'ın Budapest Honved takımıyla hazırlık maçı yapacak.