Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 63-62 yendi.Karşılaşmaya Vasiliauskas'ın etkili oyunuyla başlayan Gaziantep Basketbol, 7. dakikaya 10-7 önde girdi. Boyalı alanda Kadir Bayram'la sayılar üreten kırmızı-siyahlılar, hücumda tempoyu yakalayamayan Darüşşafaka Tekfen önünde ilk periyodu 19-12 üstün tamamladı.İkinci çeyreğin ilk bölümünde Darüşşafaka Tekfen'i dış atışlara zorlayan Gaziantep Basketbol, hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle 13. dakikayı 23-14 önde bitirdi. Kenardan oyuna dahil olan Eric'in yanı sıra McCallum'la boyalı alanı zorlayan yeşil-siyahlılar, ilk yarının bitimine 23 saniye kala eşitliği yakaladı: 31-31. Takımlar soyunma odasına da 31-31'lik beraberlikle girdi.İkinci yarıya McKissic'in arka arkaya bulduğu basketlerle başlayan Gaziantep Basketbol, 25. dakikaya 41-38 üstün girdi. Savunmada sertliği artıran Darüşşafaka Tekfen, Kartal Özmızrak'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 27. dakikada öne geçti: 43-41. Ev sahibi ekip, son çeyreğe de 47-46 önde gitti.Son periyotta da takımların başa baş mücadelesi devam ederken, 34. dakika 51-51'lik eşitlikle geçildi. Pota altında Jekiri ile etkili olan Gaziantep Basketbol, 36. dakikada 55-53 öne geçti. Darüşşafaka Tekfen, savunmada boyalı alanı savunmakta zorlansa da Doğuş Özdemiroğlu'nun üç sayılık basketiyle 37. dakikada beraberliği yakaladı: 57-57. Son bölümde Can Uğur Öğüt'ün turnikesiyle bir kez daha öne geçen kırmızı-siyahlılar, son 21 saniyeye 61-59 üstün girdi. Bitime 3 saniye kala McKissic'in basketiyle farkı 4 sayıya (59-63) çıkaran Gaziantep Basketbol, Diebler'ın dış atışına engel olamasa da karşılaşmayı 63-62 kazandı.