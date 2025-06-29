29 Haziran
PSG-Inter Miami CF
19:00
29 Haziran
Flamengo-Bayern Munih
23:00
29 Haziran
FK Haugesund-Kristiansund BK
0-0
29 Haziran
Fredrikstad-Tromsoe
0-140'
29 Haziran
Bryne-Hamarkameratene
0-140'
29 Haziran
Bodo/Glimt-Sarpsborg 08
1-140'
29 Haziran
Molde-KFUM
0-140'
29 Haziran
Stroemsgodset-Vaalerenga
20:15
29 Haziran
Lyn-Aasane
1-039'
29 Haziran
Piteaa-Skellefteaa
20:00
29 Haziran
S. Moskova-Torpedo Moscow
3-1
29 Haziran
Go Ahead Eagles-Sportfreunde Lotte
2-0
29 Haziran
Vejle Boldklub-Esbjerg fB
3-3
29 Haziran
Zenit St. Petersburg-FK Crvena Zvezda
19:00
29 Haziran
Qingdao West Coast-Qingdao Hainiu
1-0
29 Haziran
Changchun Yatai-Shanghai Shenhua
1-2
29 Haziran
Meizhou Hakka-Tianjin Jinmen Tiger
1-2
29 Haziran
Wuhan Three Towns-Chengdu Rongcheng FC
2-2
29 Haziran
Inter Miami CF-Atlanta United
0-0ERT
30 Haziran
Columbus Crew-Philadelphia Union
01:00
30 Haziran
Los Angeles FC-Vancouver Whitecaps
04:30
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
29 Haziran
JIPPO-KaePa
3-1
29 Haziran
Albirex Niigata-Machida Zelvia
0-4
29 Haziran
Tokyo Verdy-Samara Arenası
1-0
29 Haziran
Volta Redonda-Operario Ferroviario
22:00
29 Haziran
Athletic Club-Remo
22:00
30 Haziran
Novorizontino-Amazonas FC
01:00
30 Haziran
Chapecoense-Goias
01:00
29 Haziran
Oerebro-Kalmar FF
2-2
29 Haziran
Falkenbergs FF-Umeaa
2-0
29 Haziran
AIK-IFK Goeteborg
3-0
29 Haziran
Degerfors-Brommapojkarna
0-3
29 Haziran
Haecken-GAIS
0-252'
29 Haziran
IFK Vaernamo-Elfsborg
0-052'
29 Haziran
FC Seoul-Pohang Steelers
4-1
29 Haziran
Ulsan HD FC-Daegu FC
0-0ERT

Gazi Koşusu'nda kazanan Cutha!

99. Gazi Koşusu'nda kazanan Cutha ile Ahmet Çelik oldu.

calendar 29 Haziran 2025 17:20 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2025 18:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gazi Koşusu'nda kazanan Cutha!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 99'uncusunu Hulusi Çil'in sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı, "Cutha" isimli safkan kazandı.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuda 22 safkan mücadele etti.

Veliefendi Hipodromu'ndaki yarışı, Hulusi Çil'in sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" isimli safkan 2.30.28'lik derecesiyle birinci tamamladı. 2.30.38'lik derecesiyle Asuman Yenice'nin sahibi olduğu Hışman Çizik'in jokeyliğini yaptığı 9 numaralı "Handsome King" ikinci, 2.30.40'lık derecesiyle de Melih Temel'in sahibi olduğu, Vedat Abiş'in jokeyliğini yaptığı 16 numaralı "Special Man" üçüncü oldu.


Gazi Koşusu'nu izlemek için gelen yarışseverler uzun kuyruklar oluştururken, hipodromda 59 bin 700 seyircinin yer aldığı açıklandı.

Kazanan atın sahibine büyük ödül

Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan "Cutha" isimli safkan, sahibine 30 milyon lira ödül kazandırdı.

Koşuda ikinciye 12 milyon, üçüncüye 6 milyon, dördüncüye 3 milyon, beşinciye de 1 milyon 500 bin lira ikramiye ödenecek. Böylece ilk beşe giren safkanların kazanacağı toplam ikramiye 52 milyon 500 bin lira olacak.

Koşuyu kazanan safkanın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 46 milyon 335 bin lira gelir elde edecek. At sahibi, aynı zamanda safkanın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 55 milyon 335 bin liraya ulaşacak.

Ahmet Çelik'in 8. zaferi

Gazi Koşusu'nu "Cutha" isimli safkanla kazanan jokey Ahmet Çelik, bu koşudaki 8. zaferine imza attı. 7 kez üst üste bu koşuyu kazanarak üst üste kazanma rekorunu elinde bulunduran Ahmet Çelik, son olarak 95. Gazi Koşusu'nu "Burgas" isimli safkanla kazanmıştı.

Çelik, 3 yıllık aranın ardından "Cutha" ile yeniden Gazi Koşusu'nda zafere uzanırken, bu koşuda 8. kez şampiyonluğa uzandı.

Ahmet Çelik, 9 şampiyonlukla en fazla kazanan jokey olan Mümin Çılgın'ın rekoruna da yaklaştı.

 


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.