Gazi Koşusu nasıl bir pistte koşulacak? İşte son hava tahminleri!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve yabancı hava tahmin siteleri, Gazi Koşusunun koşulacağı 29 Haziran 2025 Pazar sabahı Bakırköy'de yağış beklediklerini duyurdu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı hava tahmininde Pazar günü İstanbul genelinde ve Bakırköy'de gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, 4 mm civarında orta şiddette bir yağış yaşanabileceğini ve sıcaklığın da 25 derece civarında tahmin edildiğini açıkladı.Yağışın gerçekleşmesi durumunda çim pistin ağırlaşması söz konusu olduğundan, bu durum hem Gazi Koşusuna, hem de günün diğer önemli yarışlarına katılacak safkanlar açısından büyük önem arz ederken, aynı zamanda Pazar günü Veliefendi'ye gelerek yarışları hipodromda canlı olarak izlemek isteyecek yarış severler açısından da büyük önem arz ediyor. Hafta sonuna yaklaştıkça hava durumu tahminlerinin talip edilmesi ve ona göre hazırlık yapılması gerekiyor.