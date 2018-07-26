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Gattuso'dan Silva'ya; "Galatasaray'a git"

Milan Teknik Direktörü Gattuso'nun başka kulüplerin de ilgilendiği Andre Silva'ya sarı-kırmızılılara gitmesi tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Milliyet
Gattuso'dan Silva'ya; 'Galatasaray'a git'
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26 Temmuz 2018 05:59
Galatasaray'da Andre Silva ismi ön plana çıktı. Milan Teknik Direktörü Gattuso'nun başka kulüplerin de ilgilendiği futbolcusuna sarı-kırmızılılara gitmesi tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi.

Gattuso'nun Portekizli forvete, "Milan'ın kapıları sana açık olacak. Bunun için oynaman ve kendini göstermen gerekiyor. Sana tavsiyem Galatasaray'a gitmen. Orada çok değerli ve seni geliştirecek bir teknik direktör var. Devamlı hücumu ve golü düşünen bir isim. Fatih Terim'in çalıştırdığı takıma git. Üstelik bu takım Şampiyonlar Ligi'nde ve burada atacağın goller, oynayacağın futbol sana tekrar hayal ettiğin dünyanın kapılarını açabilir" dediği bildirildi.

Böylece 22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transferinde Fatih Terim'in Milan'dan eski öğrencisi ve şuan İtalyan ekibinin başında bulunan Gattuso'nun devreye girdiği ortaya çıktı.

Galatasaray yaklaşık 4 milyon euro yıllık ücreti bulunan futbolcunun maaşının yarısından biraz fazlasını verip kalan kısmını Milan'ın ödemesini istedi. İtalyanlar ise kiralama bedeli istemeyip yıllık ücretin tamamını sarı-kırmızılıların üstlenmesini teklif etti. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor. Porto'dan Milan'a geçtiğimiz sezon 38 milyon euro gibi rekor bir ücretle transfer olan Andre Silva, İtalyan devinde lig, kupa ve Avrupa'da 40 maça çıktı. Portekizli futbolcu 10 kez ağları havalandırırken, bir de asist yaptı.



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