Gaston Campi'ye Erzurumspor talip

Trabzonspor'da maçlarda 21 kişilik kadroya dahi giremeyen Gaston Campi ayrılık hazırlığında.



Ülkesi Arjantin'den bazı takımlarla görüşen tecrübeli stoperin Türkiye'den de talipleri var. Erzurumspor, başarılı savunmacı ile yakından ilgileniyor. Campi'nin önceliği ise ilk olarak ülkesi. Buradan istediği teklif gelmemesi halinde, diğer önerileri değerlendirmeye alacağı belirtildi.







