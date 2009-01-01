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Gasol, Lakers'a dönmesiyle ilgili söylentilere cevap verdi

Serbest oyuncu Pau Gasol, bu sezon tekrar oynama olasılığının yanı sıra, Los Angeles Lakers'a dönüşüyle ilgili söylentilere değindi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu Pau Gasol, bu sezon tekrar oynama olasılığının yanı sıra, Los Angeles Lakers'a dönüşüyle ilgili söylentilere değindi.

Gasol, İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği röportajda, Lakers ile anlaşmasının "harika" olacağını ancak oynamaya dönüşünün birçok faktöre bağlı olduğunu söyledi:

"Lakers? Elbette, fena olmaz. Ama bu kontrolümde olmayan bazı faktörlere de bağlı. Sol ayak sakatlığımın üstesinden gelmek için günlük işime odaklanmayı tercih ederim. Bunu başardığımda, gelecekteki her şey özel olacak."

Lakers ile iki kez (2009, 2010) şampiyonluk yaşamış olan Gasol, 2019'da yaşadığı sol ayak sakatlığınının halen iyileşme sürecinde.


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