Gary Neville: 'Ten Hag'a şaşıran oldu mu?'

Manchester United'ın efsane ismi Gary Neville, Erik ten Hag'ın görevden alınmasıyla ilgili konuştu.



Gary Neville yaptığı değerlendirmede, "Bunun yaşanacağını biliyordum. Birkaç hafta önce Tottenham'a 3-0 kaybedilen maçtan sonra bu vedanın bir şekilde geleceğini hissetmiştim. Manchester United ve Tottenham için kötü bir gündü." dedi.



"KİMSE ŞOK OLMAMIŞTIR"



Tottenham maçının etkisinden çıkamadıklarını belirten Neville, "O maçtan sonra United oyuncuların formu daha da düştü. Son oynanan maç da kabul edilemez. Devre arasına kadar 3-4 farkla önde olmalı gerekirdi. Sonuçlar ve takımın performansı yönetimi bu kararı almaya itti. Bu haber bence kimseyi şok etmeyecek." ifadelerini kullandı.



"KARAR ZATEN ALINMIŞTI"



Efsane isim ayrıca, "Tottenham maçında değişikliğin zamanı geldiğini yönetim düşünmeye başlamıştır. Haftalar önce yapılan toplantıda ayrılık kararı zaten alınmıştı. Dün oynanan oyun sonrası da bunu kesinleştirdiler." şeklinde konuştu.



Erik ten Hag'ın çalıştırdığı Manchester United son olarak West Ham'a 2-1 kaybetti.



