Galatasaray'da Igor Tudor döneminde yedek kalan Garry Rodrigues, Fatih Terim'in 11'e yazdığı ilk isim oldu. İşte Bruma'yı unutturan Garry'nin G.Saray'daki hikayesi...
REKABET ARTSIN DİYE TRANSFER EDİLDİ
Geçen sezon içinde Bruma'nın sözleşmesini uzatmamasını dikkate alan menajerler devre arasında Rodrigues'i önerdiler. Sarı-kırmızılı yetkililer de "Bruma ile rekabete girsin ve Bruma'nın performansını arttırsın" düşüncesiyle Rodrigues'i transfer etti. Bruma sezon sonu 15 milyon Euro'ya Leipzig'e satıldı.
BOŞLUĞUNU FAZLASIYLA DOLDURDU
Bruma gittikten sonra ilk 11'e girmeye başlayan Rodrigues oynadıkça açılmaya başladı. Gomis'e 6 gol pası veren Yeşil Burun Adaları asıllı oyuncu, ligde 5 gol-8 asistlik performansa ulaştı. Bruma'yı unutturan Rodrigues, Gomis'ten sonra takımın en skorer ismi.
O DA GİDERKEN PARA KAZANDIRACAK
Yıllık 1 milyon 350 bin Euro kazanan Rodrigues, hem performansı hem de düşük maliyetiyle Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. 9 Mart'ta UEFA ile yapacağı görüşmede 'sattığın kadar al' gibi yaptırımlarla karşılaşması muhtemel Galatasaray'ın transferde kurtarıcısı Rodrigues olacak. Yıldız oyuncu 10 milyon Euro'dan fazla bonservise satılabilir.
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REKABET ARTSIN DİYE TRANSFER EDİLDİ
Geçen sezon içinde Bruma'nın sözleşmesini uzatmamasını dikkate alan menajerler devre arasında Rodrigues'i önerdiler. Sarı-kırmızılı yetkililer de "Bruma ile rekabete girsin ve Bruma'nın performansını arttırsın" düşüncesiyle Rodrigues'i transfer etti. Bruma sezon sonu 15 milyon Euro'ya Leipzig'e satıldı.
BOŞLUĞUNU FAZLASIYLA DOLDURDU
Bruma gittikten sonra ilk 11'e girmeye başlayan Rodrigues oynadıkça açılmaya başladı. Gomis'e 6 gol pası veren Yeşil Burun Adaları asıllı oyuncu, ligde 5 gol-8 asistlik performansa ulaştı. Bruma'yı unutturan Rodrigues, Gomis'ten sonra takımın en skorer ismi.
O DA GİDERKEN PARA KAZANDIRACAK
Yıllık 1 milyon 350 bin Euro kazanan Rodrigues, hem performansı hem de düşük maliyetiyle Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. 9 Mart'ta UEFA ile yapacağı görüşmede 'sattığın kadar al' gibi yaptırımlarla karşılaşması muhtemel Galatasaray'ın transferde kurtarıcısı Rodrigues olacak. Yıldız oyuncu 10 milyon Euro'dan fazla bonservise satılabilir.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın