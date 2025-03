Gaoussou Diarra'dan transfer açıklaması!

İstanbulspor forması giyen Gaoussou Diarra, Transfermarkt'a konuştu. Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da adı geçen Diarra, geleceğine dair açıklamada bulundu.İstanbul'a nasıl geldiniz? Amacınız üniversite okumak mıydı, yoksa futbol mu?Gaoussou Diarra: "İstanbul'a geliş amacım öncelikle üniversite eğitimi almaktı. Bu yüzden tek hedefim burada iyi bir eğitim görmekti. Futbol ise çocukluktan beri bir hobim ve hayalimdi. Futbola profesyonel düzeyde değil, amatör olarak başladım ama kendime her zaman inandım. Futbola tutkuyla bağlıyım, onun her anını seviyorum. Hayatım boyunca zorluklara meydan okumayı seven, hayallerinin peşinden gitmekten hiç çekinmeyen bir karakter oldum. Top ayağımdayken her zaman kendimi güvende ve güçlü hissederim."Türkiye'ye gelmeden önce futbol oynuyor muydunuz? Mali'deki futbol geçmişiniz nasıldı?Diarra: "Mali'de sadece akademi düzeyinde futbol oynadım. Bu sezona kadar profesyonel bir maçta forma giymemiştim."Kaç yıldır İstanbul'da yaşıyorsunuz? Şehre ve kültüre alışmak sizin için zor oldu mu?Diarra: "Eylül 2022'den beri Türkiye'de yaşıyorum. Türk kültürüne alışmam oldukça kolay oldu çünkü ben de Müslümanım ve kültürlerimiz birbirine çok benziyor. Türk halkını ve Türkiye'yi gerçekten çok seviyorum. İnsanlar çok samimi ve yardımsever. İstanbul ise büyüleyici ve yaşamak için harika bir şehir."Akademik kariyerinize devam etmeyi düşünüyor musunuz?Diarra: "Elbette. En büyük önceliğim üniversite eğitimimi başarıyla tamamlamak. Şu anda Haliç Üniversitesi'nde işletme bölümü öğrencisiyim ve mezun olmama iki yılım kaldı. Profesyonel futbol oynamak ve akademik kariyeri birlikte sürdürmek kolay değil ama her ikisi için de büyük emek veriyorum. Eğitimime de mutlaka devam edeceğim."Küçükken bir futbol akademisine mi gittiniz, yoksa sokakta mı futbol oynadınız?Diarra: "Mali'de birçok çocuğun futbolcu olma hayali vardır. Ben de onlar gibi önce sokakta futbol oynamaya başladım. Bir süre sonra ise kendimi geliştirmek için bir futbol akademisine katıldım. Ancak geçindirmem gereken bir ailem olduğu için, akademiden ayrılarak eğitimime Türkiye'de devam etmeye karar verdim. Yine de hiçbir zaman hayallerimden vazgeçmedim. Hep inandım, hep peşinden koştum. Öğrenmeye aç ve istekliydim."Türkiye'ye geldikten sonra bir futbol akademisine katılmayı düşündünüz mü? Akademi eğitimi almadan doğrudan kulüplerde şansınızı denemek zor oldu mu?Diarra: "Mali'den Türkiye'ye ilk geldiğimde önceliğim eğitimdi, futbolu sürdürme gibi bir planım yoktu. O dönemde Türkiye'de futbolun nasıl işlediği konusunda da fazla bilgim yoktu. Ancak İstanbul'da bir amatör takımla hobi olarak antrenmanlara başladım. İşte bu amatör maçlardan birinde, şu anki avukatım ve menajerim beni izledi ve yeteneğimi fark etti. Bana inandılar ve profesyonel futbolun kapılarını açtılar. Onların desteğiyle amatör seviyeden profesyonel yola geçiş yaptım. Başta bir futbol akademisine katılmadım çünkü bu süreç planlı gelişmedi. Ancak çevremdeki bazı önemli kişilerin bana sağladığı rehberlik ve destek, bu süreci yönetmemde çok değerli oldu. Kulüplerle doğrudan denemelere çıkmak elbette zordu ama bir o kadar da öğretici ve hızlandırıcı oldu. Bu sayede profesyonel futbola geçişim daha hızlı gerçekleşti."Tuzlaspor'a denemeye gittiniz ve 4 yıllık sözleşme imzaladınız. Bu süreç nasıl gelişti?Diarra: "Ocak 2024'te, yani Türkiye'ye geldikten yaklaşık 1,5 yıl sonra, bir gün menajerim beni aradı ve Tuzlaspor'la deneme antrenmanına çıkmak isteyip istemediğimi sordu. Kendimi iyi bir seviyede göstermek için çok heyecanlandım. Teklif hemen ilgimi çekti ve kabul ettim. Denemelerden sonra çok kısa sürede benimle sözleşme imzalamak istediklerini söylediler. Bu benim için çok büyük bir adımdı ve kariyerim adına güzel bir başlangıç olacaktı, bu yüzden çok mutlu oldum."Yabancı kontenjanı sorunu nedeniyle Tuzlaspor'da forma giyemediniz. Bu dönemde neler yaptınız?Diarra: "Tuzlaspor'daki deneme sürecine katıldığımda sezon ortasıydı ve kulübün yabancı oyuncu kontenjanı doluydu. Ancak denemelerdeki performansımı beğendiler ve benimle hemen profesyonel sözleşme imzalamak istediler. Beni takımda tutup bir sonraki sezona hazırlamak istediler. Fakat federasyonun yabancı oyuncu sınırlaması nedeniyle, maç kadrosuna yazılamayacağım ve sezon sonuna kadar sadece takımla antrenman yapacağım söylendi. Yaklaşık 5 ay boyunca hiç profesyonel maç oynamadan sadece antrenman yaptım. Çok çalıştım çünkü Tuzlaspor'un teknik direktörü de yeteneklerime inanıyordu. Ancak ne yazık ki sezon sonunda Tuzlaspor küme düştü. Bu da federasyon kuralları nedeniyle bir sonraki sezon kulüpte oynayamayacağım anlamına geliyordu. Bu durum beni gerçekten çok üzdü çünkü 5 ay boyunca takıma kendimi adadım, hazırdım ve takım bana inanıyordu. Bu nedenle Tuzlaspor'la olan sözleşmemizi karşılıklı olarak feshetmek zorunda kaldık ve 2024 yazında Türkiye 2. Ligi'nde başka bir kulüp bulmam gerekti."Tuzlaspor'dan ayrıldıktan sonra İstanbulspor'a transfer süreciniz nasıl gelişti?Diarra: "O dönemde henüz profesyonel bir maçta forma giymemiştim ve bu da yeni bir kulüple sözleşme imzalamayı oldukça zorlaştırdı. Birçok kulüp, geçmişinde profesyonel tecrübesi ve güçlü özgeçmişi olan oyuncuları tercih ediyordu. Bu süreç benim için zorlu ve moral bozucuydu; zaman zaman umudumu kaybetmeye çok yaklaştım. Acil bir çözüm gerektiği için menajerim hemen yeni fırsatlar aramaya başladı. Tecrübem olmadığı için, kendimi gösterebilmem adına deneme antrenmanları benim için çok önemliydi. Ancak birçok takım, özellikle yabancı oyuncu kontenjanı sınırlamaları nedeniyle, bana deneme şansı vermeye bile yanaşmadı. Takımlar, genellikle yabancı oyuncu haklarını tecrübeli isimlerle doldurmak istiyordu. Ağustos 2025'te menajerim, İstanbulspor'da bir deneme şansı olduğunu söyledi. Yabancı oyuncu kontenjanları dolu olmasına rağmen, potansiyelimi görmek istediler. Kendime güveniyordum, bu fırsatı hemen değerlendirdim ve denemelere katıldım. Bu nadir şans benim için çok kritikti. Yeteneklerimi sergileme fırsatı buldum ve bu da olumlu sonuçlar doğurdu. Başta zor görünse de, azmim ve kendime olan inancım sayesinde profesyonel futbol kariyerimde önemli bir adım atmış oldum."İstanbulspor'daki deneme sürecinde neler hissettiniz? Osman Zeki Korkmaz sizi ilk gördüğünde ne söyledi?Diarra: "Bu benim için başka bir meydan okumaydı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz beni ilk gördüğünde sıcak bir şekilde karşıladı. Tecrübemin az olmasına rağmen, azmime ve yeteneklerime hayran kaldı. Onun desteği ve cesaretlendirmesi, Türkiye'de futbol kariyerime devam etme kararımı daha da pekiştirdi ve hayatımda yepyeni bir sayfa açtı."Bu sezon 29 maçta 12 gol attınız. Performansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?Diarra: "Her gün çok çalışıyor ve kendimi geliştirmeye devam ediyorum. İstatistikler elbette önemli ama yeterli değil. Kendimi daha da geliştirmeli ve en yüksek seviyeme ulaşmalıyım. Hâlâ daha fazlasını başarmam gerektiğinin farkındayım. Takım arkadaşlarım ve hocam olmasaydı bu performans mümkün bile olmazdı. Hep birlikte daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum."İstanbulspor'daki uzun vadeli hedefleriniz neler? Kendinizi burada ne kadar süre oynarken görüyorsunuz?Diarra: "İstanbulspor'daki uzun vadeli hedefim, takıma katkı sağlamak ve hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e çıkmak. Şu anki odağım, sahada elimden gelenin en iyisini yapmak ve çok çalışmak. Geleceğimle ilgili en doğru kararları ise menajerim ve kulübümle birlikte en iyi şekilde değerlendireceğiz."Gelecekte Avrupa'da ya da başka bir ligde oynamak istiyor musunuz? Hedeflediğiniz bir lig veya kulüp var mı?Diarra: "En üst seviyede futbol oynamayı ve Avrupa ya da önde gelen liglerde kendimi göstermeyi elbette isterim. Ancak şu anki en büyük hedefim, elimden gelenin en iyisini yapmak ve benimle aynı hayalleri paylaşan Malili gençler için bir ilham kaynağı olabilmek."