İspanya La Liga'da 35. hafta mücadelesinde Deportivo Alaves ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı.Mendizorrotza Stadı'nda oynanan karşılaşmada Atletico Madrid, 1-0'lık skorla kazandı. Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, İspanyol golcü Fernando Torres, 71. dakikada kazanılan penaltıyı kaçırdı. 78. dakikada bir penaltı daha kazanan Atletico'da topun başına bu kez Kevin Gameiro geldi ve ağları sarstı.Alınan bu sonucun ardından Deportivo Alaves 41 puanda kalırken, Atletico Madrid ise 75 puana yükseldi ve iki hafta sonra galip geldi.Ligin bir sonraki haftasında Deportivo Alaves deplasmanda Malaga ile karşılaşacak. Atletico Madrid sahasında Espanyol'u konuk edecek