Galler kendi evinde Hırvatistan'ı devirdi

EURO 2024 Elemeleri karşılaşmasında Galler sahasında Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Galler kendi evinde Hırvatistan'ı devirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2023 23:48
A Milli Takım'ın yer aldığı EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Galler ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Galler oldu.

Galler'e galibiyeti getiren golleri 47 ve 60. dakikalarda Harry Wilson kaydetti. Hırvatistan'ın tek golü 75. dakikada Mario Pasalic'ten geldi.

Bu galibiyetin ardından 6 maçı olan Galler puanını 10'a yükseltti. Yine 6 maça çıkan Hırvatistan da 10 puanda kaldı.

Galler gruptaki son iki maçında önce Ermenistan'a gidecek, sonra ise A Milli Takımımızı ağırlayacak. Hırvatistan, Letonya deplasmanına çıktıktan sonra Ermenistan'ı ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery