A Milli Takım'ın yer aldığı EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Galler ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Galler oldu.
Galler'e galibiyeti getiren golleri 47 ve 60. dakikalarda Harry Wilson kaydetti. Hırvatistan'ın tek golü 75. dakikada Mario Pasalic'ten geldi.
Bu galibiyetin ardından 6 maçı olan Galler puanını 10'a yükseltti. Yine 6 maça çıkan Hırvatistan da 10 puanda kaldı.
Galler gruptaki son iki maçında önce Ermenistan'a gidecek, sonra ise A Milli Takımımızı ağırlayacak. Hırvatistan, Letonya deplasmanına çıktıktan sonra Ermenistan'ı ağırlayacak.
Galler'e galibiyeti getiren golleri 47 ve 60. dakikalarda Harry Wilson kaydetti. Hırvatistan'ın tek golü 75. dakikada Mario Pasalic'ten geldi.
Bu galibiyetin ardından 6 maçı olan Galler puanını 10'a yükseltti. Yine 6 maça çıkan Hırvatistan da 10 puanda kaldı.
Galler gruptaki son iki maçında önce Ermenistan'a gidecek, sonra ise A Milli Takımımızı ağırlayacak. Hırvatistan, Letonya deplasmanına çıktıktan sonra Ermenistan'ı ağırlayacak.