Galatasaraylı Batuhan Şen'e Bundesliga'dan talip

Galatasaray alt yapısında yetişen ve bir sezondur Menemenspor'da forma giyen Ahmet Batuhan Şen performansı ve kurtarışlarıyla dikkat çekiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaraylı Batuhan Şen'e Bundesliga'dan talip
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18 Ocak 2022 11:46
Galatasaray'a geri çağrılacağı konuşulan ve bir yıldır Menemenspor'da kiralık olarak oynayan 1.92 boyundaki kaleci Ahmet Batuhan Şen'e Bundesliga ekibi Stuttgart talip oldu. Ayrıca Medipol Başakşehir ve Fatih Karagümrük de bu oyuncuyu yakından takip ediyor.

1.5 sezon kiralık gitmişti

Menemenspor'la 1.5 sezon kiralık olarak anlaşan Ahmet Batuhan Şen'in yarım sezon kiralık sözleşmesi bulunuyor. Menemenspor 250 bin TL karşılığında oyuncunun takımdan ayrılmasına izin veriyor.

Bu sezon TFF 1. Lig'de 20 maçta forma giyen ve kalesinde 33 gol gören 22 yaşındaki oyuncu ligin en yüksek kurtarış yapan kalecisi konumunda.

Kaleci arayışı içinde bulunan Galatasaray'ın da genç ismi tekrar kadroya çağırması gündemde...

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