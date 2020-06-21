Galatasaray'ın stoper tandemi; Lemina - Taylan

Galatasaray, Gaziantep maçının son 35 dakikasında Lemina - Taylan stoper ikilisi ile mücadele etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Galatasaray'ın stoper tandemi; Lemina - Taylan
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21 Haziran 2020 22:30
Galatasaray'ın Gaziantep ile oynadığı maçta Fatih Terim'in adeta eli kolu bağlandı. Ahmet Çalık'ın 55. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından oyuna müdahale eden Fatih Terim, yedek kadrosunda da genç Emin Bayram dışında stoper oynayabilecek bir futbolcu olmamasından dolayı sahaya Taylan Antalyalı'yı sürdü.

Maça Lemina - Taylan Antalyalı tandemi ile devam eden Galatasaray, bu değişiklikten 6 dakika sonra Sofiane Feghouli ile golü buldu ve skoru 3-1'e taşıdı.

Galatasaray'da Marcao, Luyindama ve Ryan Donk'un olmamasından dolayı Fatih Terim maça Lemina - Ahmet Çalık ikilisi ile başlamıştı.



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