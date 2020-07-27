Galatasaray'ın sponsor kaybı büyük olacak

Galatasaray'da sportif başarısızlık nedeniyle mali kaybın çok ağır sonuçlarının olmasından endişe ediliyor.

Haber; Milliyet
Galatasaray'ın sponsor kaybı büyük olacak
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27 Temmuz 2020 08:27
Galatasaray'da takımda sponsor belirsizliği sürüyor. Trabzonspor'a CAS'tan olumlu haber gelmesi durumunda Avrupa'ya gidemeyecek olan Galatasaray önemli bir gelirden de olacak.

Göğüs reklamı için pandemi nedeniyle istediği şartlarda bir sponsor bulamayan sarı-kırmızılılar, Avrupa kozu da kaybolunca masada eli zayıfladı.

Yönetim sponsorluk için kara kara düşünürken, sportif başarısızlık nedeniyle mali kaybın çok ağır sonuçlarının olmasından endişe ediliyor.



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