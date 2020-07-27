Galatasaray'ın sponsor kaybı büyük olacak

Galatasaray'da takımda sponsor belirsizliği sürüyor. Trabzonspor'a CAS'tan olumlu haber gelmesi durumunda Avrupa'ya gidemeyecek olan Galatasaray önemli bir gelirden de olacak.



Göğüs reklamı için pandemi nedeniyle istediği şartlarda bir sponsor bulamayan sarı-kırmızılılar, Avrupa kozu da kaybolunca masada eli zayıfladı.



Yönetim sponsorluk için kara kara düşünürken, sportif başarısızlık nedeniyle mali kaybın çok ağır sonuçlarının olmasından endişe ediliyor.



