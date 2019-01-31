  •  
    G.Saray'da 2 KAP geldi, 5 KAP ise bugün yolda!..
  •  
    F.Bahçe'de Slimani krizi İŞTE TARİHİ RESTLEŞME
  •  
    Fatih Terim rapor verdi "Her şartta kesin alalım"
  •  
    FM'ye göre Ocak ayında "EN İYİ TRANSFER O..."
  •  
    Terim'in kararı değişti! "EMRE MOR" gelişmesi

Galatasaray'ın Onyekuru planı ortaya çıktı

Galatasaray'da transfer hareketliliği tam gaz sürerken Henry Onyekuru konusunda da adınmların atıldığı belirlendi

Galatasaray'ın Onyekuru planı ortaya çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2019 14:40
Galatasaray'da transfer hareketliliği tam gaz sürerken Henry Onyekuru konusunda da adınmların atıldığı ortaya çıktı. Sarı- Kırmızılılar, Everton'dan kiraladıkları genç oyuncuyu da renklerine katmak istiyor.

Önemli bir yatırım olarak görülen Onyekuru'nun 10 milyon Euro'nun altında bonservisi olması durumunda resmi imzaların atılacağı ifade edildi.

İstanbul'da yaşamaktan memnun olan ve Galatasaray'daki performansıyla kariyerinde yeniden yükselişe geçen Onyekuru da kalmayı tercih edeceğini kulübe bildirdi.

Bu konudaki B planının da oyuncunun yeniden kiralanması olduğu konuşulmaya başlandı. 21 yaşındaki Onyekuru'nun sözleşmesinde satın alma opsiyonu yer almıyordu. Everton Kulübü ile yapılacak yeni görüşmenin ardından bu transfere de şekil verilecek.

Sarı kırmızılı formayla 23 maça çıkan Onyekuru'nun 9 golü bulunuyor

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için